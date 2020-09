KOROONAKRIIS EUROOPA SUURLINNAS: haigla on ülekoormuse lähedal 

Juba möödunud nädalal hoiatas Prantsusmaa peaminister Jean Castex, et olukord Marseille`s ja seda ümbritsevas departemangus, samuti Bordeaux`s on väga murettekitav. Nendes kahes linnas on olnud kõige kiirem nakatumiste tõus.

Esmaspäeval teatati, et Marseille`s on positiivsete koroonatestide osakaal jõudnud juba 10,6%-ni ja seda ümbritsevas Bouches-du-Rhône`i departemangus 8,5%-ni. Haiglakohtade täituvuse piir pole kaugel ja intensiivravi võimekus on jõudnud ülekoormusele väga lähedale.

Yann Bubien, Bordeaux` haiglajuht ja valitsuse Covid-19 teadusnõukoja liige ütles, et viimase 10 päeva jooksul on nakatumiste arv Bordeaux`s väga kiiresti tõusnud. Kõik hoiatusmärgid plingivad punaselt, iseloomustas ta praegust olukorda.

Nakatumiste arvu vähenadmiseks on rakendatud hulk uusi piiranguid Marseille`s ja selle ümbruses, samuti Bordeaux`s. Näiteks on Marseille`s ja ja seda ümbritsevas Bouches-du-Rhône`I departemangus kuni 1. oktoobrini keelatud tudengipeod, samuti on edasi lükatud koolide väljasõidud. Suurürituste piir on 1000 inimest ja eraviisiliste sündmuste piir 10 inimest. Sarnased meetmed on kasutusel Bordeaux`s.