VIDEO | ÜLEMARST KOROONAST: Eesti on sisenemas teise lainesse, nüüd on fookus Harjumaal 

„Tõesti, Eesti on murettekitavasse teise lainesse sisenemas,“ räägib Talving. „Ja see laine, nagu me kõik teame, algas Tartumaalt, liikus Ida-Virusse. Nüüd on fookus Harjumaal, enamik juhtudest on koondunud Tallinnasse.“

Regionaalhaigla infektsioonikontrolli juhtrühm jälgib kogu aeg nakkuskordajat ja rakendab nüüd uusi meetmeid. „Oleme otsustanud, et kõik haigla töötajad ja kõik, kes tulevad ambulatoorsele või statsinaarsele ravile, kannavad maski. Maskide kandmine on kohustuslik.“