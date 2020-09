Naistearst Gabor Szirko rinnavähist: eduka ravi alus on varajane avastamine ja kiire tegutsemine 

Mis põhjustab rinnavähki ja kas see on seotud pärilikkusega?

Erinevalt mitmest teisest vähitüübist ei ole rinnavähi tekkimise mehhanism selge ning ei saa välja tuua ka selgeid riskifaktoreid, mida saaks teadlikult vältida. Näiteks rasestumisvastaste pillide riski suurendav mõju on minimaalne ja see kaob, kui lõpetada nende võtmine. Veidi aitab rinnavähi riski vähendada sünnitamine ja rinnaga toitmine – mida rohkem, seda suurem on mõju.

Kõige värskemad Tervise uudised otse sinu postkasti

Geenimutatsiooniga seotud pärilikule rinnavähile on iseloomulik noores eas haigestumine ja haiguse väga kõrge avaldumise määr. Kui perekonnas on samas liinis mitu liiget, kes on noores eas, alla 50-aastasena haigestunud rinnavähki, on mõistlik pöörduda päriliku rinnavähi selgitamiseks perearsti vastuvõtule või rinnakabinetti.

Milline on rinnavähi ennetuse ja ravi tase Eestis?

Rinnavähi ennetamise ja ravimise võimekus on Eestis väga heal tasemel. Mammograafia tegemiseks kasutatakse digiaparatuuri ning pilte hinnatakse rahvusvahelistest standarditest lähtudes. Ravikindlustus tagab ligipääsu ülikallitele vähiravimitele ning kättesaadav on nüüdisaegne kirurgia. Ravi ajal ja pärast seda saab patsient tuge psühholoogilt, füsioterapeudilt, taastusraviarstilt ja teistelt spetsialistidelt. Eesti Vähiliit pakub kogemusnõustamist, mis aitab toime tulla hirmu ja ärevusega.

Keda oodatakse tänavu rinnavähi sõeluuringule?