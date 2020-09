JÄLLE HAIGE! Mis teeb keha kaitsevõime nõrgaks? 

Organismi kaitsevõime langus ei pruugi olla püsiv ja eluaegne. Kaitsevõime languse esile kutsujast vabanemisel taastub normaalne immuunsüsteemi talitlus. Põhjuste väljaselgitamisel on abi vereanalüüsidest. Need on üheks võimaluseks hinnata organismi vastupanuvõimet ning saada teada, kas toitumine on mitmekülgne ja tagab immuunsüsteemile vajalike toitainete (nt valgud), mineraalide (raud, tsink, seleen) ja vitamiinide (vitamiinid D, A, B12, C, folaat) piisava sisalduse.