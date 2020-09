ON SEE VÕIMALIK? Puhka kuu aega alkoholist ja ole valmis nendeks viieks elumuutuseks! 

Foto: Tiina Kõrtsini

Alkohol kurnab organismi, väsitades korraga nii keha kui ka vaimu. Kui loobud alkoholist kasvõi lühiajaliselt, annab see võimaluse korralikult välja puhata ning elujõudu ja energiat tuleb juurde. Unekvaliteet on alkoholita parem – jääd kiiremini magama ja magad rahulikumalt. Hea uni on aga aluseks sellele, et ärkad väljapuhanuna ja oled järgmisel päeval tegusam.