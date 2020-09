Kas prillide kandmine kaitseb koroonaviiruse eest? 

Kui Hiina teadlased analüüsisid Covid-19ga patsientide haiglate andmeid, märkasid nad, et väga vähesed haigetest patsientidest olid lühinägelikud ehk kandsid regulaarselt prille, vahendab New York Times.

"Prillide kandmine on igas vanuses Hiina elanike seas tavaline," kirjutasid uuringu autorid. "Kuid pärast Covid-19 puhangut Wuhanis 2019. aasta detsembris täheldasime, et haigla osakonda lubati vähe prillidega patsiente."

Võib juhtuda, et prillid toimivad osalise tõkkena, kaitstes silmi köha pritsimise või aevastamise eest. Teine seletus leiule võib olla see, et prille kandvad inimesed hõõruvad saastunud kätega vähem silmi.