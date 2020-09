Terviseamet: lisandus 36 positiivset testi, haiglaravi vajab 32 inimest

Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Ida-Virumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 15 inimesel. Harjumaale laekus 14 uut positiivset testi tulemust, Järvamaale üks, Võrumaale üks ja Tartumaale üks. Neljal juhul puudus positiivse proovi andnul rahvastikuregistris registreeritud elukoht.

Harjumaale (10 Tallinna) ööpäevaga lisandunud 14 haigusjuhust ühel juhul on tegemist Poolast sisse toodud juhtumiga ning neljal juhul on tegemist varasemate haigete lähikontaktsetega. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on hetkel veel täpsustamisel.

Perioodil 19.-20. september lisandunud haigusjuhtudest oli neljal juhul tegemist varasemate haigestunute kontaktsetega.

Kokku on seoses koroonaviiruse levikuga terviseameti Põhja regionaalosakonna jälgimisel 1 844 inimest, kellest 211 on haigestunud.

Ida-Virumaale lisandunud 15 uue juhtumi puhul on 10 juhul tegemist varasemate nakatunute lähikontaktsetega ja ülejäänud nakatumiste asjaolud on veel välja selgitamisel. Kokku on Ida regioonis neli aktiivset kollet, millest Kohtla-Järve töökoha koldega on seotud seitse inimest, Sillamäe töökoha koldega on seotud 11 inimest (number korrigeeritud). Tutvuskonna koldes on tänahommikuse seisuga 29 haigestunut. Tammiku põhikooli koldes on 11 inimest. Ida regionaalosakonna jälgimisel on 784 inimest, kellest on haigestunud 148.

Võrumaale lisandunud juhtumi puhul on tegemist Võru linnavalitsuse töötajaga, Tartumaale lisandunud nakatunu on lasteaia töötaja, mõlema nakatumise asjaolud on täpsustamisel. Lõuna regioonis on tänahommikuse seisuga kolm kollet – Võru sünnipäev (22 inimest), Itaalia reisi kolle (üheksa haigestunut) ja matuse kolle (11 inimest). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviirusega seoses 157 inimest, kellest 36 on haigestunud.