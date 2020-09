KÜLMETUSHAIGUS ON KÄES! Mida teha, et see mööduks kergemini? 

Sügis-talvisel ajal on rahvasuus "külmetuseks" kutsutud nohu ja köhaga kaasnev haigus laialt levinud ja see võib kulgeda palavikuga või ka ilma. Haigestumist tekitavad erinevad viirused, millel pole külmetamisega mingit seost.

Tavaliselt on tegemist kergeloomulise haigusega, mis tekitab ebameeldivusi 3–7 päeva vältel. Enamasti taanduvad haiguse sümptomid, nagu köha, nohu ja kurguvalu suhteliselt kiiresti. Ravi on suunatud sümptomite leevendamisele.

Nohu korral on soovitatav loputada nina 3–4 korda päevas loodusliku mereveega. Kui soolalahusega loputamine tulemust ei anna ja nina on tugevalt kinni, siis võib kasutada ka ninalimaskesta turset vähendavaid ja ninahingamist kergendavaid ravimeid. Need on saadaval nii pipetiga kui pihustuspudelis, viimane on parem, sest jaotub ninalimaskestal ühtlasemalt.