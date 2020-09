LAUSTESTIMINE TULEKUL: Oru hooldekodu töötaja nakatus koroonaviirusega 

Terviseameti meedianõuniku Eike Kingsepa sõnul viiakse hooldekodu töötaja nakatumise tõttu läbi laustestimine. "Üritatakse välja selgitada see ringkond, kes täpselt on töötajaga suhelnud. Nakatunu on kindlasti suhelnud peale kaastöötajate ka hoolealustega," rääkis Kingsepp.

Praegu on hoolealused oma tubades ja ühistegevusi ei toimu.

"Kui nakatunuid peaks juurde tulema, siis vastavalt meie protokollidele üritatakse maja jagada tsoonideks, kus on haiged ja kus terved, et nad omavahel võimalikult vähe kokku puutuksid," kirjeldas Kingsepp meetmeid.

Refereeritud artikli täistekst Delfis.