GRIPP JA KOROONA KORRAGA? Spetsialist: see on ainus viis, kuidas kaitsta end vähemalt ühe raske haiguse eest 

Koroonaviiruse eest kaitsvat vaktsiini ei ole ja keegi ei julge ennustada, kas see saab talveks valmis. Kuid tänavu soovitavad kõik riigid inimestel end kindlasti gripi vastu vaktsineerida, et kaitsta ennast vähemalt selle raske haiguse eest.

Terviseameti gripikeskuse peaspetsialisti Olga Sadikova arvates on praegu raske ennustada, kas koroonaviiruse teine laine tuleb või mitte. „Kõige õigem oleks loota parimale, kuid tuleb end ette valmistada teiseks laineks.”

Koroonateste tehakse praegu enneolematult palju. Samas ei tähenda iga köhatus koroonat, kinnitavad arstid. Aga mis siis on viga inimestel, kel on nina nohune, köha või kurk valus? Kas ka gripp on juba kohal?