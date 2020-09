DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kuidas suhtuda noore mehe ütlemisse, et tema on alkohoolik ja vajab abi? 

Positiivselt. Abi saab narkoloogilt, aga kasu on sellest vaid juhul, kui asjaosaline on jõudnud niikaugele, et ise endale oma viga tunnistab. Just see tunnistus on esimene samm paranemise teel. Ja niikaua kuni ei tunnista, pole ei hüpnoosist, kodeerimisest ega võluvitsast abi.