GALERII | NUNNUD NUUSKURID: Soome lennujaamas asuvad tööle koroonakoerad 

Osalemine koerte abil tehtavas koroonatestis on vabatahtlik, oodatud on nii reisijad kui lennujaamatöötajad. Uuringu juht soovitab kõigil rõõmsalt testima minna, sest see on lihtne, valutu ja mõlemale poolele meeldiv. Kui koer avastab võimaliku koroonaviirusega nakatunud inimese, tegelevad temaga edasi tervishoiutöötajad.

Arvatakse, et koertel on koroonaviirust kerge ära tunda, see on neile n-ö kerge lõhn, mistõttu on nende koolitamine suhteliselt kiire ja heade tulemustega. Arvatakse isegi, et koer võib inimesel avastada koroonaviiruse varem kui laboritestid ja ta vajab avastamiseks väiksemat viirusehulka. Kuigi ka laboritestid on head, ei jõua need selle lähedalegi, mida suudab koer haista, arvab Anna Hielm-Björkman. Kui kiiresti koer COVID-19 viirust tuvastama õpib, sõltub tema taustast. Näiteks kaheksa-aastane hurda segu Kössi õppis lõhna ära tundma vaid seitsme minutiga. Kössil on muidugi ka kogenud nina – varem töötas see erinevate bioloogiliste proovide tuvastamisel.