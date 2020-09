KÕIGE MEELDIVAM TESTIMINE? Soome lennujaamas asuvad tööle koroonakoerad 

Lennujaamas asub tööle neli eri tõugu koera – Kössi, Miina, ET ja Valo. Koerad töötavad vahetustega: kaks koera on tööl, kaks puhkavad.

Lennujaam on koertele muidugi keeruline töökoht. Koolituse käigus on välja langenud kuus koera, kellele ei sobinud töö nii lärmakas paigas, rääkis Helsingi ülikooli loomaarstiteaduste dotsent Anna Hielm-Björkman, kes juhib koroonakoerte uuringut.

Osalemine koerte abil tehtavas koroonatestis on vabatahtlik, oodatud on nii reisijad kui lennujaamatöötajad. Uuringu juht soovitab kõigil rõõmsalt testima minna, sest see on lihtne, valutu ja mõlemale poolele meeldiv. Kui koer avastab võimaliku koroonaviirusega nakatunud inimese, tegelevad temaga edasi tervishoiutöötajad.

Arvatakse, et koertel on koroonaviirust kerge ära tunda, mistõttu nende koolitamine on suhteliselt kiire ja heade tulemustega. Arvatakse isegi, et koer võib inimesel avastada koroonaviiruse varem kui laboritestid. Kuigi ka laboritestid on head, ei jõua need selle lähedalegi, mida suudab koer haista, arvab Anna Hielm-Björkman .