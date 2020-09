Uudised Võru linnavalitsuse töötajal diagnoositi koroona Toimetas Triinu Laan , täna, 13:37 Jaga: M

Foto: Tiina Kõrtsini

Reedel selgus, et ühelt Võru linnavalitsuse töötajalt võetud koroonaproov osutus positiivseks. Linnavalitsus on suletud ja töötajad on suunatud kodukontorisse. Kodanikke teenindatakse telefoni ja e-kanalite vahendusel.