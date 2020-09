EI PÄÄSE ARSTI JUURDE? Kuus soovitust, kuidas saada kiiremini arstiabi 

2. Haigestumisel alusta perearstist. Kui oled haige olnud juba mõnda aega ja haigus on ägeda loomuga, tasub pöörduda oma perearsti poole, kes koostöös pereõega diagnoosib ja ravib enamiku haigustest ja saab sind vajadusel suunata ka eriarsti vastuvõtule.

3. Kasuta e-konsultatsiooni – nii säästad aega, sest sa ei pea ise eriarsti poole pöörduma. Perearstil on võimalik e-konsultatsiooni kaudu pidada nõu eriarstidega, et täpsustada diagnoosi ja määrata ravi. Kui selgub, et pead siiski eriarsti juurde kohale minema ja vajad täiendavaid uuringuid, kutsub eriarst su vastuvõtule.