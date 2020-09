Eesti tüdruk põeb haruldast geenihaigust, mida maailmas diagnoositud vaid sajal inimesel: ravi ei ole, aga lootus sureb viimasena 

Tartu ülikooli vanemteaduri ja meditsiinigeeniku Neeme Tõnissoni sõnul on tegu tõelise harvikhaigusega ning selle sagedus on umbes ühel juhul miljonist.

Lizette oli täiesti tavaline laps, kuid algklassides tekkisid tal kerged õpiraskused ning ta hakkas komistama. Algul arvati, et tegu on lihtsalt hooletusega. Lizette vanemad Regita ja Illar pahandasid temaga, ega saanud aru, miks laps jalgu ei tõsta.

Lizettet jooksutati psühholoogi ja ortopeedi vahet, kelle diagnoosid olid tagasi vaadates täiesti valed. Õige diagnoos hakkas välja kooruma, kui Lizette käis silmaarsti juures, kes avastas tal silmanärvide kärbumise. Sealt suunati tüdruk neuroloogi juurde, kes lasi teha ajuskaneeringu.

Haruldase haiguse avastas 41 aastat Tallinna lastehaiglas töötanud neuroloog Valentin Sander. Geenimutatsioon on nii haruldane, et sel pole isegi eraldi nime, kuid selle üks tunnuseid on raua liigne ladestumine ajju.

Lizette vanemate maailm varises kokku, kõige hullem oli see, et arstide sõnul haigusele ravi ei ole. Geeniuuringutest selgus, et Lizette emal ja isal on haruldane geeniviga, mis nende tervist kuidagi ei mõjuta, kuid järglastel võib raskelt välja lüüa.

Ajapikku hakkas Lizette seisund halvenema ning praeguseks on tal kõndimisraskused, tema käed jäävad aina nõrgemaks, nägemine on halvenenud 30% ning tekkinud on ka kõnedefekt. “Ema räägib alati, et sellepärast nad ei saagi mind kuhugi kaasa võtta, kuna ma ei saa ise kõndida. Ja emal on minuga ka raske näiteks teraapiatesse minna, sest hoian küll tema käest kinni, aga ikkagi, näiteks kui tuleb see kukkumine, siis ema ei jaksa mind hoida," kirjeldab Lizette.

Tüdruku vanematel on väga raske seda kõrvalt vaadata. “Kui alguses ta koolis sai iseseisvalt käidud, siis praegu ikkagi hommikul ma viin ta kooli ukseni. Ja lihtsalt ongi see, et alati paneb see südant valutama, et kuidas ta seal nüüd koolis hakkama saab," tõdeb neiu isa Illar.