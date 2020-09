ARKADI POPOV: koroonaviirus pole nõrgemaks muutunud, pigem hullemaks 

Maski kandmine päästab elusid, kinnitab Arkadi Popov. Foto: Robin Roots

Väited, et koroonaviirus on võrreldes kevadega kergemaks muutunud, ei vasta tõele, ütles Arkadi Popov „Esimesele stuudiole" antud intervjuus. „Me lootsime selle peale väga, aga tegelikult teaduslikud andmed ütlevad, et viirus pole nii palju muutunud,” vahendab ERRi uudisteportaal