Teadlased: saime teada, miks inimesed pandeemias surevad! Põhjuseks pole ainult koroona 

Tartu Ülikooli teadlaste kaasosalusel avaldati teadusajakirjas Science uuring, mis näitab, et ligikaudu 10 protsendil seni tervetest inimestest, kes said raskekujulise COVID-19 haiguse, leiti antikehad, mis ei ole suunatud mitte viiruse, vaid immuunsüsteemi enda vastu. Paralleelselt ilmunud uuringus tehti kindlaks, et veel 3,5 protsenti sellistest patsientidest kannab spetsiifilisi geenivariante. Mõlemal juhul puudusid patsientidel I tüüpi interferoonid, mis on üliolulised viirusevastases kaitses.

Teadlased leidsid aga, et ühel juhul blokeerivad autoantikehad interferoonide toime, teisel juhul on nende tootmine pärsitud geenidefektide tõttu. Kokkuvõttes viib see interferoonide toime puudulikkuseni osadel COVID-19 põdejatest, kelle puhul on olnud seni mõistatuseks, miks nad haigust nii raskelt põevad.

Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna teadlaste osalusel avaldatud teadusuuringu tulemused aitavad seletada, miks mõned nooremad inimesed, kellel pole raske kuluga seotud kaasuvaid haigusi, nagu südame-veresoonkonnahaigused ja teist tüüpi diabeet, satuvad COVID-19 tõttu intensiivravisse. Samuti võib siin peituda esimene molekulaarne põhjendus sellele, miks mehed surevad sellesse haigusesse sagedamini kui naised.

Rockefelleri Ülikooli St. Giles’i infektsioonhaiguste geneetika labori juhataja ja Howard Hughes’i meditsiiniinstituudi teadlane Jean-Laurent Casanova ütles, et suure rahvusvahelise projekti tulemused sisaldavad kaalukaid tõendeid, et eluohtliku COVID-19 kulu põhjuseks on sageli I tüüpi interferoonide puudus. „Selliseid probleeme saaks vähemalt teoorias lahendada juba olemasolevate ravimite ja protseduuridega,“ tõdes ta.

Casanova ning USA allergia ja nakkushaiguste riikliku instituudi teadlase Helen Su juhitav suurprojekt hõlmab üle 50 teaduskeskuse ning sadu haiglaid üle kogu maailma. Uuringusse olid haaratud patsiendid mitmelt mandrilt. „Peaaegu 15 protsenti kriitilistest COVID-19 juhtudest sai nende töödega seletuse,“ ütles Casanova.

