GRIPP EI JÄÄ KUNAGI TULEMATA: nii vähendad tõenäosust, et jääd raskelt haigeks 

väikelapsed, vanainimesed, krooniliste haigustega inimesed ja ka rasedad. Õde lisab, et vaktsineerimise momendiks peab inimene olema terve ning viimastel nädalate jooksul ei tohi olla palavikuga kulgevat haigust. See on ka põhjus, miks on arukas vaktsineerida juba enne gripihooaja algust. Gripivaktsiiniga on reeglina võimalik lastel ja tööealistel tervetel inimestel vältida 5–8 gripijuhtu 10st, eakatel umbes iga teine grippi haigestumine. Vaktsineerimine aitab vähendada ka gripi võimalikke raskeid tüsistusi.

Samal teemal Keha HIINA MEDITSIIN SOOVITAB: immuunsuse tugevdamiseks toeta neid kolme organit „Vaktsineerija kohustus on teavitada patsienti vaktsiini võimalikest ​kõrvaltoimetest, nõustada, mida ette võtta, kui tekib mõni tervisemure pärast vaktsineerimist,” kinnitab õde ja lisab, et vaktsineerimise järel tuleb jälgida oma tervist ning küsimuste tekkimisel pidada nõu tervishoiutöötajaga. Kõrvaltoimete ilmnemist on võimalik teavitada ka ravimiamet.ee kaudu.

„Vaktsiini arvu planeerimisel lähtuvad tootjad eelmistel hooaegadel kasutatud kogustest, unustamata fakti, et konkreetset gripivaktsiini saab kasutada vaid ühel hooajal. Seega, kui rahva huvi gripivaktsiini vastu hüppeliselt kasvab, ei pruugi seda kõigile jätkuda,” tõdeb õde.

Tugevda immuunsust

Meie organism saab meid ümbritsevate viiruste ja bakteritega võitluses kenasti hakkama, me ju ei haigestu kogu aeg. Haigestutakse siis, kui immuunsus on langenud ja oleme haigustele vastuvõtlikumad. ​

Immuunsüsteemi tugevdamiseks soovitab õde rohkelt liikuda ja piisavalt puhata, tervislikult toituda ning vajadusel võtta vitamiine. Samuti soovitab ta vältida viiruste kõrgperioodil rahvarikkaid kohti.

„Viirushaigused levivad kergesti just suletud ruumides, nagu seda on kontor, lasteaiad, koolid ja ühistransport. Juba seepärast tuleb jälgida üldiseid hügieeninõudeid – pesta sageli käsi ja aevastada-köhida salvrätiku sisse või varrukasse,” soovitab õde ja lisab, et kõige tõhusam viis gripi ennetamiseks on siiski õigeaegne vaktsineerimine.