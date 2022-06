DR VASSILJEVI KULLAFOND | Kas see on ohtlik, kui süda peksleb, nagu tahaks rinnust välja hüpata?

Siin on juhtum, kus kannatus kohe kindlasti ei vii sihile. Need on ju tüüpilised stenokardia tundemärgid ja tuleb kõige kiiremas korras arsti vastuvõtule minna, et asja uurida. Kui kardiogramm tehtud, siis on selge pilt, kuidas südamega lood, ja vastavalt määratakse ravi.

Kuuskümmend aastat pole mingi vanadus, kuuekümneselt peaks inimene ennast elurõõmsana tundma ja suutma igapäevaseid asju ajada nii, et enesetunne seda ei takistaks. Oodata pole siin midagi, hommepäev tuleb minna perearstile ja kui ma nüüd diagnoosiga mööda panin ja tegin asjata paanikat, siis võime mõlemad selle eest jumalat tänada.

Mida vanarahvas kreepsu all mõtles, infarkti või insulti, seda ehk oskab etnograaf kardioloogist paremini selgitada. Järgmine küsimus on küll rohkem kreepsueelsest seisundist: