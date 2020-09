INFARKT KOROONAOHU AJAL? Kardioloog Margus Viigimaa: tõsise terviserikkega tuleb kiirabi kutsuda, ei tohi ootama jääda! 

Kevadel, kui pea kogu maailm oli karantiinis, panid arstid tähele, et infarktide arv langes tublisti. Kas põhjuseks oli tervislikum eluviis? Võimalik. Aga paljud inimesed ei otsinud kergemate infarktidega abi, vaid põdesid kodus, kuid südant kahjustas see ikka. Kardioloog Margus Viigimaa toonitab, et tõsiste terviseriketega tuleb ka koroonaajal kiirabi kutsuda: „Ei tohi ootama jääda!“ Praegu aga on vaja olla hoolikas, et mitte koroonaviirusega nakatuda.

Viimastel nädalatel ajal on Euroopas nakatumine koroonaviirusesse väga kiirelt tõusnud: eri riigid püstitavad uusi rekordeid. „Asi on väga tõsine,“ tõdeb prof Margus Viigimaa, Põhja-Eesti Regionaalhaigla südametervise kabineti ülemarst-kardioloogiakeskuse teadusjuht. „See on meeletu tõus – oleme jõudnud juba märtsi tipust üle, nii suurt haigestumust polegi olnud.“

Eestis on olukord veel suhteliselt rahulik, elu käib täiel rinnal ja nurisetakse piirangute üle. Kui enne tundus, et noored on väga uljad, siis nüüd ei hoia ka paljud kesk- ja vanemaealised ennast väga tagasi, on Viigimaa tähele pannud. Peetakse suuri pidusid, elatakse hoogsat seltsielu, unustatakse viirus, mis võib just vanematele ja eelnevate haigustega inimestele saada saatuslikuks.

„Kui me vaatame suremust, siis see puudutab ikka rohkem vanemaid inimesi, ka südamehaigeid – nende suremus on väga palju suurem kui teistel,“ tuletab kardioloog meelde. „Eakamatel pole küll praegu vaja kuskile koguneda, võib-olla ainult kõige kitsamas ringis. Tuleb mõistusele tulla – suuri seltskonnaüritusi pole praegu vaja.“