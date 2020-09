DR VASSILJEVI NÕUANNE | Mida teha põletikuga küünarliigeses? 

Ettevõtlik inimene läheb arsti juurde ja laseb veel kord tühjaks tõmmata. Vahel ka kolmandat korda, aga rohkem küll pole mõtet, tuleb midagi muud ette võtta. See on küünarliigese kapsli põletik, mis on tavaliselt tingitud ülekoormusest – ehitaja puhul üsna loogiline.

Võib teha hormoonsüsti, füsioteraapiat, kompressi, lõigata ei ole seal esialgu midagi, kui pole see kapsel lausa aastatega välja veninud, aga kõigepealt vajab liiges täielikku rahu. Võibolla isegi paariks nädalaks. Siis vaibub põletik, liigne vedelik imendub tasapisi iseenesest ära ja saab asja kenasti korda. Peamine takistus ongi, et Soome ehitajaks minnakse ju selleks, et raha teenida, mitte niisama käed süles puhkama. Paraku juhul, kui liigesele puhkust ei anta, on edaspidine rahateenimine suure küsimärgi all.