Ida-Tallinna keskhaigla juht: koroonaviiruse haiglasse sattumine on täielik üllatus 

"Kõige kurvem on see, et termini järgi indekspatsient on meile teadmata. Kuna see indekspatsient tundub olevat kaugel, näitab see, et me oleme saanud asja kontrolli alla. Ka töötaja võib olla see indekspatsient või algkolle, kust see tuli, me ei tea seda lihtsalt, nii palju, kui me oleme uurinud igatepidi," rääkis Allikvee intervjuus ERRile.