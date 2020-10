Terviseamet: lisandus 81 uut koroonajuhtu, nakkuskordaja tõusis üle 50 

Olukord muutub tõsisemaks – on oluline, et me kasutaksime kõiki võimalusi, mis aitavad pidurdada viiruse leviku edasist laienemist. Covid-19 haigus on jõudmas elutähtsate teenuste ja riskirühmadeni nagu haiglad ja hooldekodud. Arvestades viiruse leviku kasvu maailmas ja Euroopas, tuleb välisreisid ära jätta ning veeta koolivaheaeg Eestis. Igaühe käitumisest sõltub, kas saame vältida suuremaid piiranguid ja jätkata tavapärast elu.

Rahvarohketes siseruumides ja ühistranspordis tasub kanda maski – siseruum on rahvarohke, kui inimeste vahel pole võimalik hoida kahemeetrist vahemaad. Suu ja nina katmine takistab pisikute levimist. Kanna kaitsemaski vastavalt juhistele, meditsiinilist maski tuleb kanda värviline pool väljas. Mask ei asenda teisi nakatumist vähendavaid abinõusid nagu kätepesu või aevastamisel ja köhimisel suu ning nina katmine kas ühekordse salvräti või varrukaga. Eriti oluline on end kaitsta haige lähikontaktsena.

Kui on nakatumise kahtlus, püsi kodus ja helista oma perearstile, kes saab suunata testima. On väga oluline, et nakatunud ja nende lähikontaktsed jääksid võimalikult kiiresti isolatsiooni, et viirust mitte levitada. Ainult nii saame hoida viiruse leviku kontrolli all ning kaitsta riskirühmade inimeste elusid ja tervist.