Kas D-vitamiin võib päästa koroona eest? Uuringud viitavad ühes suunas 

Siin tuleb nüüd kõige rohkem huviorbiiti D-vitamiini mõju immuunsüsteemile. On teada, et vitamiin D moduleerib immuunsüsteemi tegevust ja võib vähendada põletikku. Juba vähemalt kümmekond aastat on selgeid viiteid, et ülemiste hingamisteede viirusinfektsioone põevad rohkem need inimesed, kelle veres on vähem D-vitamiini ja erinevad uuringud on näidanud, kuidas D-vitamiini toidulisandite võtmine vähendab ülemiste hingamisteede haigusi.