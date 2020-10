ŠOKK VÄHIDIAGNOOSIST. Kõige hullem, kui haige peab hakkama sõpru ja sugulasi lohutama 

Vähidiagnoos on igaühele suur šokk. Mina olin selleks valmis, sest mu vanaemal, emal, tädil ja täditütrel oli vähk olnud. Teadsin, et see võib ka minuga juhtuda. Kui mul teise staadiumi vähk diagnoositi, oli see minu jaoks ääretult suur löök. Olin nii suures segaduses, ei tahtnud sellest rääkida, tahtsin vaid endamisi mõelda.