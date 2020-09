REKORDARV NAKATUNUID: kas Helsingi piirkonnas hakkab epideemia  käest minema?  

Testidest tulevad nüüd välja nädal tagasi saadud nakatumised. „See on murettekitav areng,” mainis Lehtonen. „Oleme naasmas kevadiste numbrite juurde, kui halvimal juhul oli isegi 10% testidest positiivsed. Kogu Soome epideemiaolukord on muutunud selgelt halvemaks.“

Ta arvab, et kui olukord muutub veelgi halvemaks ja epideemia levib, ei õnnestu seda kontrolli alla saada, rakendamata sarnaseid piiranguid kui kevadel. „Ma ei ütle, et see pole enam võimalik. Aga mida rohkem on nakatumisi, seda raskem see on.”