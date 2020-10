Kõhuhädad tekitavad ebamugavust? Lihtsaid nõuandeid, kuidas seedimine korras hoida 

Nii kaua, kuni seedimine on korras, me sellele väga palju ei mõtle. Kui sind aga vaevavad gaasid, kõhuvalu või -kinnisus iga päev, tekitavad need nii palju ebamugavusi, et häirivad elu tervikuna. Seedimise võivad rivist välja lüüa, aga ka tagasi korda aidata väga lihtsad asjad.

Korras seedimisel on suur roll selles, et me tunneksime ennast iga päev tegusa ja tervena, sest siis saab tegeleda muretult hobide, majapidamise ja tööasjadega. Kui seedeprobleemidest hakkavad märku andma kõhugaasid ja -valud, raskus- või ebamugavustunne pärast söömist, kõhukinnisus või -lahtisus, kaob kergus sundimatult tegutseda.