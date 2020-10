PANE TÄHELE HOIATAVAID MÄRKE! Diabeet avastatakse sageli juhuslikult 

Suhkurtõbi ehk diabeet on väga levinud energiaainevahetushäire, mis vajab pidevat ravi. See jaguneb I tüüpi ehk insuliinsõltuvaks ja II tüüpi ehk insuliinsõltumatuks diabeediks: I tüüpi on keskmiselt 15% ja II tüüpi 85%, ütleb SYNLABi laboriarst dr Jüri Laasik.

Esimest tüüpi diabeet on pärilik ja oma olemuselt autoimmuunhaigus. Enamasti haigestuvad sellesse lapsed, kelle kõhunäärmerakud on hävinenud ega tooda enam insuliini. Glükoos ei saa siseneda rakkudesse ja kuhjub verre.

Teist tüüpi diabeet on krooniline haigus, mille korral kõhunääre küll eritab insuliini, kuid seda on vähe või on selle toime nõrk, sest rakud ei suuda insuliini korrapäraselt kasutada. Tulemuseks on taas glükoosi kuhjumine verre.

„Eriliste sümptomiteta kulgev suhkruhaiguse algfaas võib sageli jääda märkamata, mistõttu on oluline kontrollida veresuhkru taset,“ soovitav laboriarst Jüri Laasik. Foto: Erakogu

Hoiatavad sümptomid

II tüübi diabeet on peamiselt vanemaealiste või ülekaaluliste täiskasvanute haigus. „Kuna tänapäeva laste ja noorte hulgas on ülekaalulisust järjest rohkem, siis on nihkunud ka haigestumise piir järk-järgult allapoole,“ nendib Laasik. Peale ülekaalu on II diabeedi riskiteguriteks kõrgenenud vererõhk ja kolesteroolitase ning eelnevad südame- ja veresoonkonna haigused.