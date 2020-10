VIIRUS LEVIB PERERINGIS. Irja Lutsar: inimesed peaksid mõtlema, kuidas vältida pereliikmete nakatamist 

Lutsar ütles ERR-ile antud intervjuus, et talle on silma jäänud, et üsna palju levib viirus praegu pereringis ja tema kõige suurem mure on see, et noored koroonahaiged nakatavad oma vanemaid või ka vanavanemaid, kes tihtipeale vajavad haiglaravi ja seda sageli pikema aja jooksul.