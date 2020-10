HOIA TŠAKRAD AVATUNA! Mis juhtub, kui need on blokeeritud? 

Joogameditsiini ravispetsialist Diane Malaspina selgitab veebilehe healthline.com vahendusel, et energiavool tšakras võib ammenduda, kuid seal võib energeetilist tegevust ka ülearu olla: „Näiteks väljendab esimene tšakra turvalisust ja kui see on väheaktiivne, võib ilmneda ebakindlat käitumist või depressiooni. Kui energiat on liiga palju, võib tekkida hulljulge riskikäitumine. Tasakaalust väljas olev tšakra võib mõjutada ka enda läheduses olevaid elundeid, luid, liigeseid ja kudesid.“