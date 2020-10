Uudised JÄLLE KELLAKEERAMINE! Arst: on vähetõenäoline, et une- ja ärkveloleku aja muutmine kulgeb tervisehäireteta Eha Kruus , täna, 13:00 Jaga: M

Ööpäevarütmi häirimine võib põhjustada kroonilist unepuudust ning sellega seotud stressi ja pingeid suhtlemisel. Foto: Vida Press

Hoolimata sellest, et on peetud plaani kellakeeramisega trikitamine lõpetada, tuleb 25. oktoobri öösel kell 4 osutid taas tund aega tagasi sättida. „Vähetõenäoline, et une- ja ärkveloleku aja muutmine kaks korda aastas kulgeb tervisehäireteta,“ tõdeb unearst Heisl Vaher.