Rinnavähi seljatanud naine vihastas poliitikute peale: „Parem rindadeta naine kui munadeta mees!“ 

Saaremaa vähiühingu eestvedaja Meeli Lauk (54) on nelja lapse ema ja ettevõtja, kes teeb abikaasaga kahasse laevadele pehmet mööblit. Ent vapper naine on seljatanud ka vähi ja seisab nüüd nende eest, kes on selle diagnoosiga silmitsi.

Viiekümnendaks sünnipäevaks kinkis Meeli endale Gran Canaria reisi. „Olin seal paar nädalat üksinda, et oma mõtteid mõelda. Tagasi tulles ootas mind postkastis kutse mammograafiasse,“ meenutab ta. „Polnud rinnavähi sümptomeid ega ka väsimust, aga teadsin, et tuleb minna. Sealt see sõu alguse saigi.“