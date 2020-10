Perearst vastab: kas madala vererõhuga sobin doonoriks? 

Foto: Istockphoto

„Kuulsin raadiost, et verekeskus vajab hädasti just minu veregrupi verd – see on 0 reesusnegatiivne. Olen 49aastane ja aegade jooksul mitu korda kaalunud veredoonoriks hakkamist, aga miski on mind tagasi hoidnud. Mul on nimelt madal vererõhk ja maadlen pidevalt uimasuse, jõuetuse, energiapuudusega. Olen peljanud, et kui verd loovutan, siis muutun mõneks ajaks veelgi jõuetumaks. Samas tahaks ka inimesi aidata, sest selle grupi veri on üsna haruldane. Mida teie arstid arvavad, kas minusugusel inimesel on doonoriks olemine hea mõte?“ küsib Tiiu lugeja.