Ortopeed vastab: kas vale magamisasend võib tõesti rühti rikkuda? 

Inimese magamisasend on väga individuaalne. Osa inimesi magab selili, osa külili, osa kõhuli. Sageli vahetavad nad une ajal magamisasendeid.

Uni on inimese organismi puhkeaeg ja on oluline, et inimene puhkaks välja. See toimub eelkõige sellises asendis, mis on tema jaoks tavapärane.

Magamise ajal on inimene horisontaalasendis ja seega lülisammast see oluliselt ei mõjuta. Rühti ja lülisamba kõverdumisi mõjutab märkimisväärselt rohkem inimese töö – näiteks raske füüsiline tegevus, töötamine sundasendis jne.