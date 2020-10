Hea nõu KAS SEE ON MUSTUS? Nahaarst selgitab, miks turjalt kooruvad naharullid Liisi Seil , täna, 16:00 Jaga: M

Naharulle võib mõõdukalt hõõruda, aga ei pea meeleheitlikult maha kraapima. Foto: Vida Press

„Kui olin laps, siis maal kodus räägiti, et need tumedad rullid, mis turjalt kooruvad, on mustuserullid ja nende vastu aitab kõige paremini just saunaleil. Praegu elan korteris ja korralikus saunas käimise võimalust pole, rääkimata vihtlemisest. Püüan duši all tugevama nuustikuga neid rulle maha hõõruda, aga samas paneb see kõva kraapimine naha hiljem sügelema. Mida nahaarst ütleb, kas need on ikka mustuserullid ja kas neid tuleks kindlasti turjalt maha kaapida? Olen 56aastane naine.“ küsib Tiiu lugeja.