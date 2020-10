Proviisor vastab: kuhu viia silmatilkade ülejääk? 

Apteegis käsimüügist saadavad silmatilgad silmade niisutamiseks ja kergete silmaprobleemide leevendamiseks ei kuulu ravimite kategooriasse. Neis on looduslikud ja looduslähedased toimeained, mis keskkonda ei saasta ja seetõttu võib neid tavaprügi hulka visata. Kui aga ravim on väljastatud retseptiga või sisaldab keemilist raviainet, siis on kindlasti vajalik aegunud või kasutamata jäänud rohi viia lähimasse apteeki või ohtlike jäätmete kogumispunkti.