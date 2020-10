TÄISKUUÖÖ ŠAMAANIGA: enne tervendavaid loitse tuleb vana energia maha laadida 

Pilkase pimedusega kaetud Raudna jõelt kostab kanuusõitjate hääli. Lõpuks ometi! Soomaa šamaan Edu Kuill (68) ootab lõkke ääres ja soojendab keskendunult trummi. Ees ootab selle suve viimane täiskuuriitus.

Soomaa loodusemees ja matkajuht Edu Kuill on enne rituaali omaette ja elab šamaani rolli sisse.

„Kuna kasvav Kuu tõstab vedelikke ülespoole, siis on täiskuu ajal ka meie keha verevarustus suunatud üles, peanupu sisse. Ja see ajab meid pöördesse! Eriti hulluks läheb asi siis, kui lisanduvad alkohol ja mõnuained,“ teab Edu. „Sellepärast ongi mõistlik täiskuu ajal ennast tasakaalustada olgu siis riitusega või mingil muul moel. Tuleb end loogilise mõttega taltsutada.“