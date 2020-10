KÜMME KÄSKU: viroloog Irja Lutsar pani kokku soovitused, kuidas koroona vastu võidelda 

„Koroonaviirus on tagasi. Pole vist kedagi, kes poleks märganud, et pärast lühikest suvepuhkust on koroonaviirus jälle kogu Euroopas levima hakanud,“ sõnas ta. Lutsar märkis, et nakatumise tõusu täheldatakse kõigis Euroopa riikides välja arvatud nendes, kus suvel nakatumise langust ei täheldatud. Kõige kõrgema nakatumise näitajatega torkavad silma Hispaania, Prantsusmaa, Belgia ja viimastel nädalatel ka Ühendkuningriik.

Lutsar toob välja mitu põhjust, miks koroonaviiruse leviku niimoodi tõusnud on. Esimesena märkis ta, et eksperdid ja mudelid ennustasid juba kevadel, et piirangute lõdvendamine viib nakatumise uuele tõusule.

Teisena toob ta välja, et eurooplased on enamuses veel viirusele väga vastuvõtlikud, hoolimata näiliselt suurele kevadisele haigestumisele. „Enamuses Euroopa riikides on alla 10 protsendi elanikkonnast kokku puutunud koroonaviirusega ehk omab antikehi. See pole kaugeltki piisav karjaimmuunsuse tekkeks isegi kui see number oleks kahekordne. Kui vaadata mis juhtus Ameerika kalalaeval, siis seal nakatus 85 protsenti laeva meeskonnast,“ seletas viroloog.

Kolmandana märkis Lutsar, et mitmete uuringute kohaselt on koroonaviiruste hooaeg septembrist maini ega sõltu mitte niivõrd õhutemperatuurist kuivõrd päikesevalguse olemasolust ning õhu niiskusest. „Võrreldes praegust nakatumist kevadega on ilmne, et kevadel oli juhtumite arv tugevalt alaraporteeritud; sellele viitavad ka antikehade uuringud.

Koroonaviiruse suremus (case mortality rate) on riigiti väga erinev ja kõigub 0,05 protsendist Singapuris kuni 11 protsendini Itaalias. „Muidugi tuleb neid arve võtta reservatsiooniga, sest ühtset metoodikat ei pruugi kõik maailma riigid kasutada. Eestis on suremus koroonaviiruse tagajärjel olnud 1,9 protsenti,“ seletas Lutsar.

Viroloogi sõnul on kõige sagedasem küsimus selles, mis saab edasi. Kogu maailm ootab Lutsari hinnangul pinevusega esimeste vaktsiinide turule tulekut, aga praeguseks on enamus eksperte arvamusel, et kui asjad väga hästi lähevad peaks vaktsiin laiemale elanikkonnale olema saadav alles 2021 aasta suvel. „Kellele ja kuidas vaktsiini ennekõike kasutama hakatakse peaks selguma kolmanda faasi uuringutest. Praegu on kolmanda faasi uuringutesse jõudnud 11 vaktsiinikandidaati. Nendest kõige enne on oodata esmaseid tulemusi Pfizeri/BioNTech vaktsiini kohta. Vaatamata uuritavate arvu suurendamisele 30 000-lt 43 000-le lubatakse oktoobri lõpus avaldada esmased tulemused. AZ/Oxfordi vaktsiini kliinilised uuringud peatati septembri alul kõrvalnähu (transversaalne müeliit) tõttu. Praeguseks on uuringud taastunud Ühendkuningriigis ja Brasiilias, kuid mitte mujal maailmas kuna FDA veel uurib seda juhtu. Viiele vaktsiinile (peamiselt Hiinast ja Venemaalt) on mõnede riikide (miite Euroopa) ravimiametid andnud müügiloa ilma kolmanda faasi uuringute andmeteta. Sellest kuidas neil vaktsiinidel turul läheb kättesaadavaid andmeid praegu pole. Tahaks väga loota, et kuu aja pärast oleme kõik vaktsiinide suhtes targemad,“ kirjeldas Lutsar olukorda.