PALJU ÕNNE! Annabel, kelle elupäästvat ravi toetas vähiravifond, sai 10aastaseks! 

Vähiravifondi "Kingitud Elu" asutaja Toivo Tänavsuu rääkis 2017. a oktoobris ERR is, et vähiravi vajava Annabeli heaks annetatud summa võimaldab lisaks tema ravile finantseerida veel ühe või kahe patsiendi ravi.

"Me hommikul postitasime teate, et meil on kampaania läbi, me oleme olnud üliedukad ja täna on nagu inertsist sinna juurde tulnud veel kuskil 50 000–60 000 eurot. Meil on tegelikult nii Annabeli raviraha koos ja isegi ühe või kahe väikse patsiendi raviraha koos," ütles Tänavsuu kolm aastat tagasi.