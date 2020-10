KOROONA RÄSIB VAIMSET TERVIST. Psühhoterapeut: hoidke füüsilist, mitte psühholoogilist distantsi! 

Nüüdseks on luhtunud lootused, et ehk on sügiseks viirus võidetud ja elu läheb edasi vanaviisi. Õhus on hoopis uued piirangud, pinge ja hirm. Psühhoterapeut Merit Lage ütleb, et ka äärmusliku stressi ja kriisi ajal saab enda vaimse tasakaalu heaks ühtteist ära teha. „Selle asemel, et mõelda – kõik on läbi, saab mõelda, et midagi saab ikka ära teha. Piisab väiksest sammust iga päev.”