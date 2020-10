MUREGA EI TOHI ÜKSI JÄÄDA: eneseabist ei piisa, kui probleem on tõsisem ja kaugele arenenud 

Kriisi pikaajalise mõju kohta veel andmed puuduvad, sest kriis alles kestab. Küll on aga juba kindlasti teada, et me ei räägi ainult koroonakriisi mõjust füüsilisele tervisele, vaid mõju vaimsele tervisele on samuti suur. Praegu on näiteks Eesti kohta teada, et kevadisel eriolukorra ajal oli oluliselt suurem nende inimeste osakaal, kes väitsid, et nad tundsid stressi rohkem kui tavaliselt. Suvel oli samamoodi vastajaid vähem.

Samal teemal Meeled OLEN NAGU ZOMBI: 10 üllatavat märki depressioonist Meil soovitatakse hoida distantsi, kuid vaimset tervist ja heaolu silmas pidades peaksime rõhutama, et hoiame küll füüsilist distantsi, kuid sotsiaalset distantsi pole vaja hoida, suhtlemine ja huvi tundmine teise inimese vastu on väga olulised. Aga uuringute tulemusi hakkab järjest tulema, ka Eestis on käimas mitu uuringut koroona mõjust vaimsele tervisele, sh pikaajalisest mõjust.

Kuidas on koroonapandeemia mõjutanud neid, kel oli juba varasemalt vaimse tervise probleeme? Kas on teada, kuidas see on mõjutanud suitsiide?

Raskem on olnud kõigil haavatavatel gruppidel, sh vaimse tervise probleemidega inimestel. Ligipääs neile nii vajalikele psühhiaatri vastuvõttudele ja kogukondlikele teenustele on olnud piiratud. Samas on koroonaaeg toonud teenuste arendamise mõttes kaasa ka positiivset. Pikka aega oli räägitud psühhiaatrite ja psühholoogide kaugvastuvõttude vajalikkusest – veebi teel, telefoni teel– , kuid teoks said need kiirelt tänu eriolukorrale.

Loodetavasti jätkab haigekassa kaugvastuvõttude rahastamist. Suitsiidide tase kumuleeruvalt aasta algusest on hetkel sarnane eelmise aastaga, kuude lõikes on kõikumisi, kevadkuudel suitsiidide tase ei suurenenud. Vaimse tervise valdkonna spetsialistid jälgivad teravdatud tähelepanuga, mida toovad meile sügiskuud.

Kriis ja karantiin on mõjutanud inimesi erinevalt: kõigil ei tekitanud see suurt stressi. Ühes võrdlevas uuringus näiteks märgiti, et noored ja vanurid ei tundnudki nii suurt stressi kui näiteks pereemad.

Täpselt nii, inimesed ja nende vajadused on erinevad. Näiteks üks uuring Eesti koolides näitas, et umbes veerand õpilastest hindas distantsõpet enda jaoks meeldivamaks olukorraks kui tavaõpet ja nad said tavapärasest isegi paremini hakkama.