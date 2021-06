Keha PISSIMINE ON NII VALUS! Põiepõletikku aitavad leevendada need kodused vahendid, kuid neid toite ja jooke tuleb vältida Toimetas Sirje Maasikamäe , täna 05:00 Jaga: M

GALERII

Arvatakse, et naised põevad põiepõletikku viis korda sagedamini kui mehed. Foto: Vida Press

Inimese organismis on sadu mikroobe, millel kõigil on oma ülesanne. Tavaliselt saab organism mikroobide kontrolli all hoidmisega hakkama, aga kui immuunsüsteem on nõrgenenud, võib tasakaal paigast minna ja võivad tekkida mitmesugused haigused, ka põiepõletik.Südameapteegi proviisor Külli Teder selgitab, kuidas põiepõletikku ära tunda ja mis seda leevendab ja ravib.