Ülevaade koroonaviiruse levikust naaberriikides: Soomes, Leedus ja Venemaal tuvastati rekordarv koroonapositiivseid 

Venemaa teatas laupäeval 12 846 uuest koroonapositiivset, mis on suurim nakatunute arv ühe ööpäeva kohta alates pandeemia algusest alates. Viimase ööpäeva jooksul suri Venemaal viirusesse 197 inimest. Kokku on Venemaal seni viirusega nakatunud 1 285 084 inimest ning selle tõttu surnud 22 454 inimest.

Soomes lisandus viimase ööpäevaga 268 uut koroonanakkuse juhtu ning nakatunute koguarv on 11 849. Viimase kahe nädala jooksul on Soomes koroonasse nakatunud 2272 inimest, mida on 1252 võrra rohkem kui eelneva kahe nädala jooksul, mil registreeriti 1020 uut nakatunut.