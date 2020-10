Pereastidel pole enam lootustki gripivaktsiini saada 

Apteekide külmikutes olevad vaktsiinid olevat juba kinni maksnud firmad, kes samas apteegis pakuvad vaktsineerimisteenust. Perearstil ja tema kolleegidel ning ka sotsiaalministeeriumil on tekkinud kahtlus, et hulgimüügifirmad eelistavad vaktsiinide müümisel neid apteeke, kus inimesi kohapeal vaktsineeritakse.

„Apteegis kasutatav dooside kogus on nii väike osa, meie puhul ma tean, et see jääb suurusjärku kolm protsenti kõikidest dooside arvudest ehk see kindlasti ei ole see põhjus, miks pererarstidele ei jätku,“ seletas toimuvat Tamro Eesti tegevjuht Tanel Kuusmann, kelle sõnul on vaktsiininappuse põhjuseks hoopis suurenenud nõudlus.