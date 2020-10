VÄHIOHT: USAs kutsuti tagasi tuntud diabeediravim. Kas sama on ees ka Eestis? 

India ravimifirma kutsus tagasi tuntud diabeediravimi, kuna need võivad sisaldada vähkitekitavat ainet, kirjutab CNN. Tagasi kutsuti metformiinitabletid, mida kasutatakse laialdaselt diabeedi raviks. Eesti patsiendid on ärevuses, sest metformiini tarvitatakse ka meil. Kas vähiohu tõttu peaks sellest loobuma?

India ravimifirma Marksans Pharma Limited kutsus tagasi teatud metformiinitabletid (500–700 mg), kuna need võivad sisaldada lubatust rohkem N-nitrosodimetüülamiini ( NDMA), mis võib tekitada vähki. Metformiinitablette kasutatakse 2. tüüpi diabeedi raviks ja need on mõeldud vere glükoosisisalduse vähendamiseks.

Metformiini tarvitatakse ka Eestis. Eesti ravimiameti andmetel kasutatakse metformiini 2. tüüpi diabeedi raviks täiskasvanutel, eriti ülekaaluliste patsientide puhul, kui dieedi ja füüsilise aktiivsusega ei saavutata veresuhkru taseme piisavat vähenemist.