Ratas: oleme saamas haiguspuhangut kontrolli alla! Strandberg: see on vaid illusioon, mis tuleneb vähesemast testimisest 

"On esimesi märke, et oleme saamas haiguse puhangut kontrolli alla, aga need ei tähenda, et tohime valvsust kaotada. Niiviisi hindasime meie ühist pingutust koroonaviiruse leviku piiramisel Eestis olukorda valitsuses koos Terviseameti ja teadusnõukoja esindajatega arutades. Viimaste päevade andmed kinnitavad, et oleme suutnud pidurdada viiruse levikut kõigis maakondades ja üle 50aastaste eestimaalaste ehk enim ohustatud elanike seas," kirjutab Ratas.

Ratas tõdeb, et tähelepanu vajavad jätkuvalt puhangud Harju- ja Ida-Virumaal, probleemiks on ka nakkuse levimine töökohtades. "Lähinädalad näitavad, kas uute nakatunute arv püsib samal tasemel, hakkab langema või tõuseb taas.Oodatud muutus sai võimalikuks tänu hoolsale, valvsale ja vastutustundlikule igapäevasele käitumisele. Just see määrab, kas koroonaviirust kontrollime meie või hoopis nakkus meid," tõdeb peaminister.

Marek Strandbergi sõnul tuleneb nakkuskordaja langus hoopis sellest, et inimesi on vähem testitud. "Kuidas alandada Eestis koroonatõbiste arvu? Tuleb vähem testida. Nii ka tehti. Mõne tuhande asemel testiti tsipa üle 800 ja oligi hea tulemus. Ainult 18 haige haiget. Nii jätkates olemegi varsti terved," ironiseerib Strandberg, viidates sellele, et 12. oktoobril testiti 882 inimest ning positiivse proovi andsid 18 inimest.