KARM VÄHIDIAGNOOS: viieaastane poiss vajab kiiresti abi 

Augusti lõpus sõitis ema Paveliga Saksamaale, et paluda sealsete arstide abi. Paraku tuli Düsseldorfi Ülikooli Kliiniku tohtritel tõdeda, et 5aastase Paveli vaevuste põhjuseks on lümfoom ehk lümfisüsteemi halvaloomuline kasvaja ning laps vajab kiiresti ravi.