PÖÖRA AEGA TAGASI! 9 nippi, kuidas püsida oma vanusest noorem 

Pane ennast proovile – see aitab ajudel paremas vormis püsida. Kõige parem, kui õpid mõne uue oskuse, mis on seotud su kehaga. Väga hea on näiteks tantsimine: pead liigutama keha ja suhtlema teistega. Aga need on kaks asja, mis hoiavad nii keha kui vaimu noorena.