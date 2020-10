KAITSEB JA TOETAB: 5 põhjust, miks me vajame väga C-vitamiini 

Askorbiinhape ehk C-vitamiin sai populaarseks 1920. aastatel, mil seda kasutati meremeeste seas levinud sidekoehaiguse skorbuuti raviks. Alatoitumise ja tugeva C-vitamiini puuduse tõttu muutusid skorbuuti põdeja koed ja kapillaarid hapraks, igemed paistetasid üles ja hakkasid veritsema. Sellele järgnesid välja langevad hambad, verevalumid ja halvasti paranevad haavad. Haiged olid jõuetud ja nakatusid kergesti külmetushaigustesse. Sageli lõppes haigus surmaga. Sidrunite ja apelsinide skorbuuti raviv toime avastati juba 1747. aastal, aga alles 1928. isoleeriti C-vitamiini molekul ning alustati selle omaduste kliinilise uurimisega. Tänapäevaks on proviisori sõnul teada, et C-vitamiin osaleb paljudes olulistes organismi protsessides.

Foto: Tiina Kõrtsini

Proviisor Leilika Stepanova nendib, et enamik uuringuid ei näita siiski, et korrapäraselt toitudes aitab C-vitamiin ennetada külmetushaigustesse jäämist, küll aga on tõestatud, et selle puuduse korral on haigestumine suurem.

C-vitamiin aitab leevendada ja lühendada haiguse kulgu. Samuti osaleb see antikehade tootmises, mille ülesanne on tuvastada ja hävitada haigusi esilekutsuvad mikroorganismid. Peale selle soodustab vitamiin paljude teiste immuunsüsteemi töös osalevate ainete, näiteks raua, kaltsiumi ja foolhappe imendumist.

Foto: Tiina Kõrtsini

C-vitamiin on tugev antioksüdant, mille peamine ülesanne on neutraliseerida organismi vabu radikaale. Vabad radikaalid on ainevahetuse käigus tekkivad osakesed, mis on organismile ohtlikud vaid suures koguses. „Kui vabasid radikaale on organismis liiga palju, siis kahjustuvad rakud ja koed, nahk võib varakult vananeda ja juuksed langeda välja,“ selgitab Stepanova, mispärast võib järeldada, et C-vitamiin aeglustab vananemisprotsesse ja takistab organite kahjustusi.